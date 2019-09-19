Нашли в Чернобыле: с солдатом на Киевщине произошла странная история

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция нашла 30-летнего солдата-контрактника, который считался пропавшим без вести.

Как сообщает ГУ НП в Киевской области, с 5 сентября текущего года солдат находился в розыске. Как выяснилось, он проник на территорию зоны незаконно. Сейчас он задержан.

"Об обнаружении военнослужащего было сообщено командира воинской части, где пропавший мужчина проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона", – сообщили в полиции.

Солдат-беглец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию.

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