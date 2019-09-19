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19 сентября • обновлено в 07:26
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Нашли в Чернобыле: с солдатом на Киевщине произошла странная история

1.5т Читать материал на украинском

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция нашла 30-летнего солдата-контрактника, который считался пропавшим без вести.

Как сообщает ГУ НП в Киевской области, с 5 сентября текущего года солдат находился в розыске. Как выяснилось, он проник на территорию зоны незаконно. Сейчас он задержан.

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"Об обнаружении военнослужащего было сообщено командира воинской части, где пропавший мужчина проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона", – сообщили в полиции.

Солдат-беглец

Солдат-беглец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Оно хотело стать зомби мутантом, Неудивительно если американцы экспериментируют в свидомитом гадюшнике,выводят новую пароду свидомитых далбаящуров, скакуасы кастрюляголовые уже есть.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Драго Кувалда, приснилось - записав, зуби почисть - смердить аж сюди.
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