"Намечается большой с*акопад": синоптик попросила Киев запастись лопатами

В пятницу, 16 марта, в Киеве резко опустится температура, из-за чего на дорогах будет очень скользко.

"Киевляне. Эти сегодняшние +2, +3 градуса завтра превратятся в -2, -3 градуса. Туман, сырость, вода под ногами превратится в небольшой снег сверху, а снизу даже небольшой мороз спровоцирует сильный гололед", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала жителям столицы тщательно подбирать обувь.

"Намечается большой с*акопад. Про 17-18 марта я уже говорила - снегопады, метели, мороз. Здесь уже только обувь не поможет, весь гардероб зимний восстановить, аптечки проверить, лопаты приготовить", – резюмировала Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Диденко рассказала, что в Украине ожидаются два циклона с морозом и обильными осадками.