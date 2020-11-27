На территории Александровской больницы в Киеве обокрали церковь

На территории Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавирусом, в ночь на 27 ноября обокрали церковь.

Как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, речь идет о Свято-Ильинском храме.

"Вор путем отжатия металлопластикового окна проник на первый этаж церкви, взломал сейф и выкрал оттуда около 30 тысяч гривен пожертвований", – отметил собеседник.

Свято-Ильинский храм является местом особого паломничества киевлян. Сохраняя древние традиции и постоянно возрастая в жизни христианской, община храма находится под первосвятительским омофором блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского.

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