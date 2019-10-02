На Киевщине преступник ранил двух полицейских: детали спецоперации

На Киевщине злоумышленник во время поимки устроил стрельбу, в результате чего были ранены два полицейские.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находился на месте происшествия, мужчину ликвидировали во время спецоперации. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На Киевщине преступник ранил двух полицейских Пресс-служба полиции Киева

Инцидент случился утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области. "Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", – рассказал Крищенко.

Правоохранители приехали в строительный вагончик, где он находился, и предложили сдаться. В ответ мужчина открыл стрельбу из двух пистолетов.

"Полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - пояснил начальник полиции.

На Киевщине преступник ранил двух полицейских Пресс-служба полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись.

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