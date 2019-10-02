Главная Новости
2 октября • обновлено в 09:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

На Киевщине преступник ранил двух полицейских: детали спецоперации

1.9т Читать материал на украинском

На Киевщине злоумышленник во время поимки устроил стрельбу, в результате чего были ранены два полицейские.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находился на месте происшествия, мужчину ликвидировали во время спецоперации. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Под Киевом вооруженный водитель устроил гонки с полицией. Видео

На Киевщине преступник ранил двух полицейских

На Киевщине преступник ранил двух полицейских

Пресс-служба полиции Киева

Инцидент случился утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области. "Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", – рассказал Крищенко.

Правоохранители приехали в строительный вагончик, где он находился, и предложили сдаться. В ответ мужчина открыл стрельбу из двух пистолетов.

"Полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - пояснил начальник полиции.

На Киевщине преступник ранил двух полицейских

На Киевщине преступник ранил двух полицейских

Пресс-служба полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Оболонском районе Киева в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
видно плохо спланировали, если двое ранены...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel