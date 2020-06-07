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7 июня • обновлено в 19:36
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На Киевщине нетрезвый мужчина устроил резню, погибло три человека – СМИ

17.1т
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В Фастове (Киевская область) нетрезвый мужчина устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали.

Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел 7 июня после 16.00.

Нападающего задержали. Ему около 28 лет. По предварительной данным, он был пьян.

На Киевщине нетрезвый мужчина устроил резню, погибло три человека

На Киевщине нетрезвый мужчина устроил резню, погибло три человека

"В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали", – сообщило издание.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина на глазах у ребенка зарезал 41-летнюю жену во время семейной ссоры.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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