''Поле чудес'' и отравленная вода: шокирующая правда о ''вкусном'' пригороде Киева

OBOZREVATEL продолжает цикл публикаций, посвященных строительному произволу в Украине. В погоне за прибылью застройщики нередко предлагают людям "квадратные метры" в жилых комплексах без надлежащей инфраструктуры. Результат - плачевный.

Один из таких примеров - село Крюковщина, что в нескольких километрах от Киева. В ближайшее время здесь планируется построить тысячи квартир. При этом село уже сейчас задыхается от последствий тотальной застройки. Так, вода в некоторых районах не пригодна для питья, существующая канализация с трудом справляется с растущей нагрузкой, катастрофически не хватает школ, детских садов, дорог.

Село Крюковщина под Киевом

Как рассказал OBOZREVATEL вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный, Крюковщина - очередной населенный пункт под Киевом, в котором создается инженерный коллапс.

"В селе построена распределительная подстанция? Строятся новые дороги, подъездные пути? Там не возводятся школы, детские сады, нет пожарной части! Все это ведет к тому, что люди не смогут жить так, как того требуют нормы. А нормы требуют, например, чтобы от подъезда дома до детского сада было не больше 250 м, а до школы не более 500 метров", - рассказал он.

Чтобы лучше представить качество такой жизни, расскажем о некоторых аспектах подробнее.

Село Крюковщина интенсивно застраивается

Учеба в "гараже"

Люди, приобретающие квартиру в Крюковщине, к своему изумлению обнаруживают, что определить ребенка в местную школу – большая проблема. Из-за того, что учебное заведение забито под завязку (количество учеников почти вдвое выше нормы), учеба проводится в две смены. Некоторые классы расположены... в коридорах. Есть даже класс с нумерацией "Ж". Учеба некоторых младших классов проходят в здании, внешне напоминающее гараж.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в дирекцию школы, но от общения с прессой там отказались.

Школа в с. Крюковщина

Некоторые классы расположены в коридорах Скриншот СТБ

Многие родители возмущены условиями учебы и переводят детей в столичные школы.

"Я не хочу, чтобы мой ребенок со второй смены вечером шел домой через лес. Решили учиться в Киеве. Встаем в шесть утра, чтобы не попасть в заторы. Иногда оставляем ребенка на неделю в городе у родителей. То же и с детским садом, там нет мест. Знаете, когда покупали в Крюковщине квартиру, мы ждали другой жизни", - рассказал нашим журналистам один из местных жителей.

"Поле чудес" и отравленная вода

На границе Крюковщины и Тарасовки расположен километровый полигон твердых бытовых отходов. Местные жители утверждают, что свалка наполовину нелегальна. Из 23 гектар покрытой мусором земли чуть больше половины находится в коммунальной собственности. Остальное - выделено для ведения сельского хозяйства.

После неоднократных протестов местным жителям удалось добиться от властей закрытия этого "поля чудес". Но проблемы остались. Мегаполигон расположен в охраняемой зоне магистрального газопровода, а расстояние некоторых его участков до газопровода не превышает 13 м. Тот факт, что на свалке то и дело происходят пожары, вызывает у жителей ужас от возможной катастрофы.

Существует и другая экологическая опасность, которую часть жителей села ощутила в полной мере. Из-за весенних паводков вода озера-фильтрата, что рядом с полигоном, залила часть села. Когда местные жители заказали лабораторную проверку качества воды со скважин,то испытали шок. Вода оказалась отравлена тяжелыми металлами.

В соответствии с данными лабораторных анализов Научного центра превентивной токсикологии пищевой и химической безопасности им. Медведя, в некоторых пробах воды содержание азота аммония превышало норму в 55,8 раз, никеля – в 7,5, нитратов – в 2,3, нефтепродуктов – в 22,5.

"Вода из источников нецентрализованного водоснабжения не пригодна для употребления человеком для питья", - говорится в выводе экспертов.

Местные жители утверждают, что в селе повысился уровень онкологических заболеваний, впрочем официального подтверждения тому нет.

Заключение экспертов

Новая канализация - в мечтах чиновников

По словам Георгия Духовичного, коммуникации Крюковщины не рассчитаны на нагрузку в результате интенсивной застройки. "В селе нет соответствующей канализации и очистных сооружений. Также стоит вопрос с проблемой атмосферных вод, поскольку никакой ливневой канализации там нет", - отметил он.

Напомним, что в марте нынешнего года в селе затопило часть трассы. В некоторых местах глубина составляла полтора метра. А затопление городских улиц - обычное явление.

Потоп в ЖК "Европейский город" с. Крюковщина, июль 2018 г.

По мнению людей, одна из причин подтопления – засыпка канав вдоль трассы. "Участки перешли из государственной собственности в частную. Теперь там стоит АЗС, металлобаза и прочее", - говорят местные жители.

Отдельная "песня" с канализацией. Люди утверждают, что генпланом села, без учета общественного мнения, запланирована установка канализационной насосной станции - 22000 куб. м. Установить очистные сооружения планировалось в 230 м от жилых домов.

"Мы видели план прокладывания фекальной канализации. Из него следует, что нечистоты будут идти от многоэтажек не на Киева, а на частный сектор массивов Оришки и Сахравщина и сливаться в озеро Крючок и р. Сиверка, которые и так загрязнены водами от полигона", - возмущаются люди.

В администрации села уверяют, что нечистоты будут идти в коллекторы Киева. Но есть загвоздка. Село застраивается ударными темпами, а насосную станцию планируют построить через два года.

Осваивают кладбище

Туго решается проблема с сельским кладбищем. "На жилмассиве Оришки планируется обустроить кладбище площадью шесть гектар. Некоторые заинтересованные лица уже обратились в Госпродпотребслужбу с запросом по уменьшению санитарной территории вокруг кладбища с 300 до 100 м", - сообщили люди.

Надпись на плакате: "Не хотим жить на кладбище"

Жители категорически против соседства с погостом и потребовали внести изменение в генеральный план с. Крюковщины. В итоге, по их словам, кладбище с генплана не убрали, а территорию успели поделить и перевести под строительство индивидуальных домов.

"Большинство участков принадлежат депутатам и родственникам чиновника одного из коммунальных предприятий", - рассказали люди.

По мнению экспертов, инфраструктурный кризис в Крюковщине – это пример "успешного" тандема властей и бизнеса.

"Застройщик игнорирует требования Государственных строительных норм. Власти же реагируют не на требование ГСН, а на интересы застройщиков и всячески им потакает", - считает Георгий Духовичный. Он отметил, что ситуацией в населенном пункте должны заняться антикоррупционные органы.

В следующих публикациях OBOZREVATEL расскажет, кто приложил руку к созданию инженерного коллапса в Крюковщине.

Ранее мы рассказывали, что в Вишневом местные жители объединились для борьбы с произволом застройщика, который, не имея на то законных оснований, на участке под парк пытается выстроить многоэтажные дома. А на улице Жилянской в Киеве застройщик откровенно "химичит" с документами при строительстве высотки.