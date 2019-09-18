Мост в Киеве заминировал военный выходец из Крыма: всплыли подробности о стрелке

Мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, является военным и выходцем из Крыма.

Как сообщает theБабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина на белом Opel остановился в левой полосе, в направлении к Левому берегу. Он вооружен - стреляет из автомата "предупредительные" в воздух.

"На середине моста метро стоит белая машина, в ней человек в камуфляже и голубом берете, возможно с карабином. Сообщил, что автомобильный мост и мост Метро заминированы. Стрелял в воздух из оружия", — рассказал собеседник.

Как выяснилось, этим мужчиной оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Сообщается, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов, заявив, что нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Мужчина обвязан украинским флагом, имеет длинные волосы с хвостом, рост около 180 см. "Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост и чтобы никто не выходил", - сообщил источник.

По данным УП, Белько родился в крымском поселке Форос. В июне этого года у него было воинское звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

УП

Как сообщила "Страна", в июне Белько был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Также в конце августа его пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Как выяснил OBOZREVATEL, Opel был выпущен 2005 года, мужчина зарегистрировал кабриолет-b 17 мая 2019-го, когда ввез его из другой страны. VIN-код: W0L0TGF674B004851.

На место ЧП прибыли нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорые и другие спецподразделения. Также замечены снайпера и БТРы. Вскоре прибыл и глава МВД Арсен Аваков.

Полиция также проводит обыски по адресам, связанным с терористом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

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