За период пандемии в Киеве уволились от 20 до 25% медработников, – Гелевей
Из этого количества 10% составляют врачи, остальные – средний персонал
Причина увольнений – низкая зарплата
Их нужно вернуть для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией
От 20 до 25% медицинских работников уволились из столичных медучреждений за период пандемии коронавируса.
Их необходимо вернуть для того, чтобы эффективно бороться с инфекцией, заявил в эфире "Громадського радіо" представитель Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей.
По его мнению, центральная власть должна немедленно упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышение зарплат медработникам.
"Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч", – подчеркнул он.
Также, по его словам, в больницах столицы для больных коронавирусом может не хватить кислорода.
"Сейчас в столице для госпитализации больных с COVID-19 задействовали 20 больниц по сравнению с 7 в начале пандемии. Туда входят и родильные дома, и детские больницы, где меньше заполненность больными коронавирусом, в основных опорных больницах заполненность достигает 90%", – уточнил он.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что мэр Киева Виталий Кличко показал обновленные "коронавирусные" отделения. В частности, под прием больных с COVID-19 оборудовали городскую больницу №18. Кличко отметил, что в столице для лечения больных развернули около 2,8 тысячи коек в 22 больницах.