За период пандемии в Киеве уволились от 20 до 25% медработников, – Гелевей

От 20 до 25% медицинских работников уволились из столичных медучреждений за период пандемии коронавируса.

Их необходимо вернуть для того, чтобы эффективно бороться с инфекцией, заявил в эфире "Громадського радіо" представитель Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей.

По его мнению, центральная власть должна немедленно упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышение зарплат медработникам.

"Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч", – подчеркнул он.

Также, по его словам, в больницах столицы для больных коронавирусом может не хватить кислорода.

"Сейчас в столице для госпитализации больных с COVID-19 задействовали 20 больниц по сравнению с 7 в начале пандемии. Туда входят и родильные дома, и детские больницы, где меньше заполненность больными коронавирусом, в основных опорных больницах заполненность достигает 90%", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что мэр Киева Виталий Кличко показал обновленные "коронавирусные" отделения. В частности, под прием больных с COVID-19 оборудовали городскую больницу №18. Кличко отметил, что в столице для лечения больных развернули около 2,8 тысячи коек в 22 больницах.