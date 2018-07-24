Когда киевлянам вернут горячую воду: эксперт прояснила ситуацию

Если до августа "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз Украины" не придут к согласию по вопросу возмещения долга "Киевэнерго", проблема с горячей водой в квартирах киевлян зависнет в воздухе.

Как разъяснила в эфире телеканала ObozTV энергетический эксперт Татьяна Бойко, даже если бы "Нафтогаз" захотел, он не может заключить договор о газоснабжении киевских теплосетей.

"Если говорить о букве закона "О теплоснабжении", то есть четкая и однозначная статья 22", - говорит Бойко.

По ее словам, в этой статье определена формула - "долги ходят за имуществом". Поэтому приложением к договору между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом" должна быть схема погашения долгов предыдущей компании, несмотря на то, что суд освободил "Киевтеплоэнерго" от обязательств по компенсации долгов.

Как объяснила Бойко, долг за горячую воду в Киеве состоит из суммы основного долга, плюс штрафные санкции.

"Сколько я не пытаюсь узнать, какова точная сумма штрафных санкций, никто не называет четкую цифру. Просто есть долг за газ за производство тепловой энергии, а есть долг за газ за производство электрической энергии. Потому что ТЭЦ производят и тепло, и электроэнергию", - отмечает Бойко.

По словам эксперта, сейчас "Киевтеплоэнерго" забрал только котельные и сети. Остальное имущество должно перейти в киевскому коммунальному предприятию до 1 августа. По ее словам, закон предусматривает, что все долги предыдущего субъекта должны перейти к новому владельцу.

"Однако, закон не определяет - только за теплоэнергию, или за электроэнергию тоже. Поэтому, собственно и не заключен новый договор", - говорит Бойко.

"Моя интуиция подсказывает, что горячая вода в Киеве будет осенью - возможно в сентябре, а возможно и в октябре", - прогнозирует Бойко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , с 1 августа 2018 Киев может остаться без горячей воды , если к этому времени не будет решен вопрос с долгами "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины".