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В Киеве за неуплату алиментов у мужчины конфисковали яхту

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В Киеве Государственная исполнительная служба арестовала в местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 000 гривен.

Кроме этого, он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Чтобы повлиять на безответственного отца, госисполнители Святошинского отдела описали имущество, которое находится в его распоряжении – самоходную парусную яхту", – уточнили в ведомстве.

Новости
В Украине алименты будут платить по новым правилам: что изменилось
Яхта

Яхта

minjust.gov

Теперь его парусную яхту 2015 года выпуска продадут на аукционе, а полученные деньги направят на погашение долга.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине закон, направленный на борьбу с должниками по алиментам, предусматривает арест и принудительные работы для злостных неплательщиков.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Или если вам приходит повестка в суд то сразу подавайте иск о изменении места проживания ребенка!!!т.е. заявление на то что вы требуете что бы ребенок жил с вами и жена платила алименты,поверьте это сразу остужает глупых жадных баб))))и пока суд будет идти а это может быть и год и два вы вообще можете не платить алименты)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все это липа либо этот мужик идиот и яхта была записана на него)))))а всё же люди дураки)))подсказываю мужикам когда разводитесь то попытайтесь получить алименты по договоренности)))под предлогом что дорогая если фиксировано то это 25% от минималка а так ты будешь получать больше))))ну вот я так свою бывшую охмурил и теперь я плачу сколько хочу т.к. сумма не прописана а прописано что алименты по договоренности)))))))не бедные люди а такие дураки)))))
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это как когда то у одного бизнесмена показательно описали Мерседес за коммунальные долги, погрузили на эвакуатор, а за углом с извинениями отдали - так и здесь устроили цирк с клоунами ......... тьфу дешевки
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