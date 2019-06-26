В Киеве за неуплату алиментов у мужчины конфисковали яхту

В Киеве Государственная исполнительная служба арестовала в местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 000 гривен.

Кроме этого, он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Чтобы повлиять на безответственного отца, госисполнители Святошинского отдела описали имущество, которое находится в его распоряжении – самоходную парусную яхту", – уточнили в ведомстве.

Яхта minjust.gov

Теперь его парусную яхту 2015 года выпуска продадут на аукционе, а полученные деньги направят на погашение долга.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине закон, направленный на борьбу с должниками по алиментам, предусматривает арест и принудительные работы для злостных неплательщиков.

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