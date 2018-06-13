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В Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку: названа дата

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В Киеве усилится административная ответственность за нарушение правил парковки на улицах.

Изменения вступят в силу с 27 сентября, после введения в действие Закона о реформировании сферы парковки транспортных средств. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

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"Просим вас пользоваться паркингами в торгово-офисных центрах, расположенных в центре города. Они рассчитаны на 4015 авто", ― сообщили в КГГА.

Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве нарушитель ПДД поразил соцсети своим поступком.

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