В Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку: названа дата

В Киеве усилится административная ответственность за нарушение правил парковки на улицах.
Изменения вступят в силу с 27 сентября, после введения в действие Закона о реформировании сферы парковки транспортных средств. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.
"Просим вас пользоваться паркингами в торгово-офисных центрах, расположенных в центре города. Они рассчитаны на 4015 авто", ― сообщили в КГГА.
Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА
Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве нарушитель ПДД поразил соцсети своим поступком.