В Киеве подорожает проезд в маршрутках: названы сроки и новые цены

До конца 2018 года стоимость проезда в маршрутках, курсирующих из Киева в пригород, может увеличиться на 4 гривни.

В самой столице официально о подорожании не заявляли, однако такая вероятность существует. В КГГА это пояснили тем, что перевозчики Киева могут самостоятельно повышать стоимость проезда, предварительно оповестив об этом власти и пассажиров, пишет "Сегодня".

"После повышения стоимости проезда в гортранспорте до 8 гривен, маршруточники начали постепенно повышать тариф до 7 и 8 гривен, в зависимости от популярности маршрута. Такие изменения мы фиксируем каждую неделю, но пока никто из них не заявил о стоимости больше 8 гривен", — рассказали в горадминистрации.

По словам директора компании "Трансгруп" Владимира Назаренко, в пригородных маршрутках стоимость увеличится на 1-3 гривни уже до конца этого года.

"Проезд в пригородных маршрутках до конца года подорожает на 1-3 гривни в зависимости от длины маршрута", — пояснил он.

Подтвердили это и в ассоциации "Перевозчики Киевщины", назвав подорожание закономерным. В некоторые населенны пункты стоимость проезда вырастет до 4 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре стало известно, что стоимость проезда в столичных маршрутках может подорожать до конца 2018 года. Перевозчики отметили, что рост цен не прекратится, пока будет увеличиваться стоимость топлива.