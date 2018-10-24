МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Деньги

В Киеве подорожает проезд в маршрутках: названы сроки и новые цены

1.3тЧитать материал на украинском

До конца 2018 года стоимость проезда в маршрутках, курсирующих из Киева в пригород, может увеличиться на 4 гривни.

В самой столице официально о подорожании не заявляли, однако такая вероятность существует. В КГГА это пояснили тем, что перевозчики Киева могут самостоятельно повышать стоимость проезда, предварительно оповестив об этом власти и пассажиров, пишет "Сегодня".

"После повышения стоимости проезда в гортранспорте до 8 гривен, маршруточники начали постепенно повышать тариф до 7 и 8 гривен, в зависимости от популярности маршрута. Такие изменения мы фиксируем каждую неделю, но пока никто из них не заявил о стоимости больше 8 гривен", — рассказали в горадминистрации.

Новости
На 70% дороже: в Украине массово повысили тарифы на отопление

По словам директора компании "Трансгруп" Владимира Назаренко, в пригородных маршрутках стоимость увеличится на 1-3 гривни уже до конца этого года.

"Проезд в пригородных маршрутках до конца года подорожает на 1-3 гривни в зависимости от длины маршрута", — пояснил он.

Подтвердили это и в ассоциации "Перевозчики Киевщины", назвав подорожание закономерным. В некоторые населенны пункты стоимость проезда вырастет до 4 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре стало известно, что стоимость проезда в столичных маршрутках может подорожать до конца 2018 года. Перевозчики отметили, что рост цен не прекратится, пока будет увеличиваться стоимость топлива.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги