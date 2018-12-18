Цена вопроса 2,5 млрд: Кабмин поможет Киеву с метро на Виноградарь

Кабинет министров окажет финансовую помощь при строительстве метро на жилой массив Виноградарь в Киеве.

"Мы сегодня примем решение, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект для столицы – это строительство метро на Виноградарь", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства во вторник, 18 декабря.

По его словам, речь идет о предоставлении Киеву 2,5 млрд гривен.

"Мы примем решение и 2,5 млрд гривен правительственной поддержки будет направлено на то, чтобы столица могла реализовать этот важный проект", – резюмировал Гройсман.

Метро на Виноградар у Києві. Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив #Виноградар. #Метро @kmda_official — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Киевсовет утвердил проект постройки линии метрополитена до жилмассива Виноградарь. Речь идет о первой очереди стройки, которая предусматривает две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

По предварительным оценкам, стоимость расширения "Сырецко-Печерской" линии обойдется в более чем 6 млрд гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.