Как заработать миллион за день: метро Киева похвасталось рекордными продажами

В последний день действия старых тарифов, 13 июля, киевский метрополитен продал рекордное количество поездок ― 5 971 525.

Причем 4,5 миллиона из них были куплены по сниженному тарифу за 4 гривны 50 копеек. Эта цена действовала при пополнении бесконтактной карты сразу на 50 поездок, сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Таким образом, только на одних "акционных" поездках столичное метро за один день заработало более 20,5 миллионов гривен.

В комментариях к посту пользователи начали шутить о коммерческих мастер-классах киевского метро.

"Когда начинаются курсы от метрополитена "Как заработать миллион долларов за один день?" ― написала Анна Кириленко.

Другие пользователи отметили, что после финансовых успехов было бы неплохо начать обещанную модернизацию.

"Круто. Теперь есть деньги на реализацию прошлых заявлений", ― написал Видаль Сорокин.

facebook.com/kyivmetro

Напомним, что 13 июля практически на всех станциях столичной подземки произошел "коллапс" ― люди стояли в огромных очередях, чтобы успеть запастись билетами на проезд по старой цене. Как писал OBOZREVATEL, с 14 июля в коммунальном транспорте Киева повысили тарифы до 8 гривен.