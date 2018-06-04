"Больно подписывать рапорты": названы реальные зарплаты полиции в Киеве

В Киеве зарплата патрульного полицейского составляет 10 000 гривен. За эти деньги он должен проработать 220 часов в месяц, в том числе и ночью.

Инфляция 2017 года достигла 14%, но доход украинских полисменов никак не увеличился. В поисках лучших зарплат правоохранители увольняются и выезжают на заработки в другие страны. Об этом на своей страницы в Facebook написал командир батальона Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский.

"Вы очень ошибаетесь, если думаете, что стоят очереди за тем, чтоб работать 220 часов в месяц, половина из которых ― ночные смены, и общаться с агрессивными алкоголиками за 10 000 гривен. Прибавьте сюда коррупционные риски и постоянное желание граждан "порешать на месте". Мне больно подписывать рапорты хорошим патрульным, которые едут в Польшу работать продавцами", ― написал Зборовский.

По его словам, зарплата командира роты полиции, в подчинении которого находятся 50 человек, составляет всего 12 000 гривен. У его заместителя ― 11 000.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине впервые начала свою работу туристическая полиция.