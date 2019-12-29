Минюст отменил смену гендиректора "Киевметростроя"

Министерство юстиции отменило регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по ПАО "Киевметрострой". Об этом сказано в приказе министра юстиции Дениса Малюськи.

"Приказываю: Жалобу от 27.12.2019, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 27.12.2019 под № 45694-33-19 удовлетворить в полном объеме. Отменить регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований от 26.12.2019 № 10741070070004438 "Внесение изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в учредительных документах", проведенной частным нотариусом Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкиной Яной Викторовной по Публичному акционерному обществу "Киевметрострой", – написано в приказе.

Также министр аннулировал доступ к реестру "сером нотариусу", который неправомерно внес изменения в него, и подал ходатайство об аннулировании его лицензии.

"Аннулировать доступ частному нотариусу Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкиной Яне Викторовне к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Выполнение положить на Государственное предприятие "Национальные информационные системы". Направить в Высшую квалификационную комиссии нотариата при Министерстве юстиции Украины представление об аннулировании свидетельства о праве на ведение нотариальной деятельности", – указано в приказе министра юстиции.

Напомним, что 17 декабря на собрании наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" без кворума было принято решение о смене руководства предприятия. Суд заблокировал неправомерное действие, но организаторам этого решения через "серых нотариусов" удалось внести изменения в Госреестр.

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