Микитась попался на новой афере с Шулявским мостом: детали "договорняка"

Народный депутат и столичный застройщик Максим Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

Как передает "ЭП" со ссылкой на источники в Антимонопольном комитете, компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла тендер стоимостью 600 миллионов гривен с многочисленными нарушениями, предварительно вступив в сговор с ООО "Спецбудплюс".

Именно эти компании стали финалистами конкурса, хотя обе входят в корпорацию "Укрбуд", экс-президентом которой является Микитась, фактически "приватизировавший" госкомпанию с 2010 года.

Организатором тендерного конкурса выступило столичное КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев". Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования АМКУ обнаружил, что указанные компании:

выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами той же корпорации;

находятся по одному адресу;

совместно используют средства связи;

имеют общих работников;

используют одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";

оказывали финансовую помощь друг другу;

предоставили одинаковые письма банка вместо банковских гарантий;

имеют банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией;

предоставили документы, которые имеют общие особенности в оформлении;

синхронно действовали во времени;

Максим Микитась file.liga.net

Основываясь на совокупности собранных доказательств, 19 июня 2019 АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, наложил штраф на ООО "Северо-украинский строительный альянс" - на сумму 56 млн гривен и ООО "Спецстрой-Плюс" - на сумму 56 млн. гривень. Уличение в нарушении закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.

В мае Комитет уже штрафовал эти же компании за другой заговор - на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Микитась ради попадания в Верховную Раду уже начал свою кампанию с раздачи продпакетов на 206 избирательном участке. Продуктовый набор состоит из сахара, уксуса, растительного масла, нескольких упаковок специй и нескольких штук крышек для консервации.

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