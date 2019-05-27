МАУ угодила в громкий скандал, забыв десятки пассажиров в аэропорту: все детали

Авиакомпания МАУ попала в громкий скандал. Так, сотрудники забыли часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" в аэропорту "Борисполь".

О случившемся сами пострадавшие рассказали в соцсетях. Как выяснилось, около 30 пассажиров так и не смогли попасть на борт воздушного судна.

"На посадку в Киеве пришла вовремя. Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история "на миллион" — автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: "Все выходим обратно, самолет без вас улетел". Как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу", — рассказала на своей странице в Facebook пассажирка Наталья Коровник.

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МАУ забыла пассажиров в аэропорту Facebook Александры Коровник

Другая пассажирка Татьяна Бабинец в комментариях под постом сообщила, что также осталась в аэропорту, а ее муж и дочь улетели.

"А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он (водитель автобуса — Ред.) сказал, что дверь закрыли, и идет на взлет, я думала он шутит. Потому что такого не может быть. Мы все прошли регистрацию вовремя", — написала женщина.

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В результате, части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании "Киев-Одесса" и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.

В комментариях к возмущенным постам пассажиров появились разъяснения. В частности, менеджер пресс-службы "МАУ" Анастасия Чаплыгина пояснила: "К сожалению, данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг". На данный момент, всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы".

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор "Aerohandling", которая обслуживала рейс PS55 в терминале "Борисполя", принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

"Предварительный диагноз – микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ не первый раз оказывается в эпицентре подобных событий.

В феврале 2019 года вокруг авиакомпании разгорелся скандал с вымогательством денег с пассажиров за сверхлимит по новым правилам.

Ранее также МАУ угодила в скандал c ручной кладью. Киевлянку едва не пустили на борт самолета рейсом в Берлин из-за споров на эту тему.

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