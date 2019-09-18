А как же Фукс? Открытое обращение OBOZREVATEL к ГПУ и СБУ из-за масштабного аудита Киева

Премьер-министр Алексей Гончарук инициировал проверку работы Киевской городской государственной администрации. Министрам и главам правоохранительных органов поручили всячески содействовать аудиту и провести его в сжатые сроки.

Накануне проверки издание OBOZREVATEL обращается к главе СБУ Ивану Баканову, генпрокурору Руслану Рябошапко и прокурору столицы Роману Говде с требованием остановить масштабные махинации российского олигарха Павла Фукса.

Очень надеемся, что правоохранителям удастся "выявить" факты, о которых мы неоднократно сообщали. От того, насколько честно и прозрачно проведут аудит, зависит доверие не только к главе правительства, но и ко всей новой власти и правоохранительной системе!

В связи с этим, OBOZREVATEL просит с особым вниманием изучить две подробно описанные схемы и остановить воровство на миллиарды гривен.

Схема №1. Олигарх Фукс зарабатывает на каждой поездке в метро

Фукс при помощи сомнительных решений судов и крайне невыгодным мировым соглашением с коммунальным предприятием получает больше 3 грн за каждую поездку в метро. В 2009-2010 годах компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 году потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн.

774 млн грн из нее – это основной долг по договору с учетом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Такую схему взялись легализовать, прикрыв ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

Так, благодаря "схеме Фукса", за вагоны, которые и без того продавали с наценкой в 100%, сейчас требуют уже в разы больше. Фирма Фукса в 2010-2013 годах выдала метро в лизинг указанные вагоны. Через несколько лет потребовали от коммунального предприятия 365,9 млн грн за сам товар, 112,3 млн грн процентов, 229 млн "инфляционных расходов", 42 млн грн пени и 1,1 млрд грн "корректировки".

Решение премьера

Дело киевского метро о "взаимоотношениях" с ООО "Укррослизинг" находилось на рассмотрении в Хозяйственном суде города Киева. Решения, которые в дальнейшем стали судьбоносными и, по сути, дали зеленый свет на "законный грабеж", принимались судьей Хозяйственного суда Вадимом Босым. В его багаже – сомнительные судебные решения и "ни кола, ни двора", "секретная" информация о привлечении к ответственности за хулиганство, а также восьмилетнее церковное обучение и, похоже, фиктивный развод. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Схема №2. Получил компенсацию за воздух

В ноябре 2017 года появилась информация о том, что Даниил Привалов переписал на офшорную компанию Фукса пять гектаров земли на Рыбальском острове, где по плану должен быть построен офисно-жилой центр "Киев-Сити".

Фукс получил компенсацию

Выкупив имущественный комплекс бывшего завода "Ремдизель" и получив в аренду землю, олигарх очень быстро получил от ГАСК разрешение на застройку этой территории. Однако перед сносом убитых зданий Фукс решил получить "компенсацию" за якобы пострадавшие из-за строительства Подольского моста здания. А коммунальное предприятие, которое якобы виновно в порче имущества, фактически подыграло олигарху!

Комплекс бывшего завода "Ремдизель" (админздание, цеха, склады и т. д.) давно не использовался. Однако в феврале 2017 года "Интерстрой Групп" подает иск в Хозяйственный суд Киева, утверждая, что часть имущественного комплекса получила повреждения и стала непригодной для нормальной эксплуатации вследствие строительных работ по возведению Подольского моста.

Фукс на Рыбальском

Заказчиком строительства было коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое входит в Коммунальную корпорацию "Киевавтодор". 1 августа 2017 года суд принял решение взыскать с коммунального предприятия в пользу компании Фукса "Интерстрой Групп" 80,66 млн грн. Апелляция тего поддержала.

Оказалось, что проигравшее суд КП в июле 2018 года зарегистрировало кассационную жалобу, но в срок, предусмотренный для рассмотрения, не смогло оплатить судебный сбор. Было подано ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора в связи с отсутствием финансовой возможности. "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" сослалось на тяжелое финансовое положение и отсутствие денежных средств на счетах предприятия в банковских учреждениях.

И это только несколько вскрытых схем олигарха в Киеве! Реальные же масштабы оценить можно только после полного аудита работы столичных властей.

OBOZREVATEL будет внимательно следить за ходом аудита, информировать читателей о его результатах и добиваться полного расследования и привлечения к ответственности виновных в коррупционных схемах.

Аудит Киева – настоящий тест для новой власти и силовиков. Редакция в очередной раз призывает правоохранителей выполнить свой долг и прикрыть хотя бы те схемы, которые уже успели расследовать журналисты ведущих изданий.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!