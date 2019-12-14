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14 декабря • обновлено в 23:59
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"Мама, меня бьют!" В Киеве "пьяное тело" попало в аварию. Фото

1.9т
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В Киеве на улице Вербицкого произошло ДТП – водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный в Telegram, со слов очевидцев водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и влетел в забор (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Пьяный водитель снес дорожные знаки, а после вышел из авто и решил сбежать с места ДТП.

Позже его задержали правоохранители.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

Новости
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"Благодаря небезразличным гражданам "мистер с дредами" был пойман и сдан сотрудникам полиции. От прохождения тестов на алкоголь отказался.

P.s Пока полицейские оформляют ДТП, он кричит "мама меня бьют", – сказано в сообщении.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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