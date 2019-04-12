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"Магия исцеления": в Киеве разоблачили попрошайку из метро. Видео

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве разоблачили женщину, которая просила милостыню в метро, выдавая себя за человека с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщается в Facebook на странице "Киев оперативный", где опубликовано соответствующее видео.

"Многие киевляне видели ее в метро. Ноги скрученные внутрь, вся трясется, голова шатается, жалостный голос. Но! Как оказалось, это все обман. Каждый день у нее менялись симптомы, либо она переигрывала. И тут! В день моей съёмки ее в метро, через пару часов встречаю ее абсолютно здоровой, с пачкой денег в ТЦ " Проспект", - сказано в сообщении.

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"Я так был удивлен магии исцеления, что аж воскликнул, она это услышала и поняла, что я что-то знаю, после чего стала быстро направляться к выходу. Я пошёл за ней, думаю, может показалось, а нет - уверено топает своими "ромскими" здоровыми ножками на выход", - рассказал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве была замечена женщина, просившая милостыню в инвалидной коляске, которая спустя некоторое время встала и побежала, прихватив ее с собой.

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Место
УкраинаКиев
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