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25 мая • обновлено в 20:40
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Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Киева.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV. "У меня главное задание сейчас – побороть эпидемию коронавирусной болезни и завершить карантин в этой стране", – заверил чиновник.

"Если мы вспомним, то за этот период времени я уже дважды "становился" министром здравоохранения, поэтому можете поговорить и про мэрство – я думаю, скоро там появятся некоторые интересные вещи. Вперед и с песней!" – сказал он.

"Все мысли сосредоточены только на коронавирусной болезни", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Ляшко рассказал, собирается ли идти в мэры Киева

Как писал OBOZREVATEL, в сети обсуждается информация о том, что якобы кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина Киев
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