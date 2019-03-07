"Лучшее, что я видела!" Украинские спасатели ярким видео поздравили с 8 Марта

Украинские спасатели оригинальным способом поздравили с наступающим 8 Мартом.

Красочное видео поздравление опубликовали на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"История о том, как наши ребята приветствовали нас (девушек) с праздником весны", – сказано в сообщении.

На видео показано, как украинские спасатели готовят праздничное обращение, но им постоянно кто-то мешает. То табор поющих цыган помешает записать видеобращение. То в кадр влезет пенсионерка, которая начала предвыборную агитацию за своего кандидата. Также подросток пытался угнать машину пожарных.

Спасатели поздравили с 8 Марта Скриншот

Спасатели поздравили с 8 Марта Скриншот

Спасатели поздравили с 8 Марта Скриншот

Спасатели поздравили с 8 Марта Скриншот

В конце видео спасатели показали красочный танец с розами, поздравив украинок с праздником 8 Марта.

Пользователи сети оценили такое поздравление и благодарили спасателей.

"Какие вы круты! Спасаете жизни и 8 марта! Лучшее поздравление, которое я видела", "Вы молодцы! Спасибо за позитив и крутое настроение на весь день", "Очень круто, особенно полковник", "Полковник лучший!", "Очень круто", – писали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полуобнаженные мужчины необычно поздравили женщин с 8 Марта.

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