Зима отступит: появился непредсказуемый прогноз погоды в Киеве

В Киеве со среды, 9 октября, погода постепенно будет становиться теплее. Ночью не предусматриваются заморозки, а с каждым днем температура будет становиться больше. Правда, киевлян ожидают дожди.

Прогноз на 9 октября дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в столице будет облачно.

"В Киеве среда уже будет теплее. Ночью – без заморозков, +4...+5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь", – написала Диденко.

Появился непредсказуемый прогноз погоды в Киеве

О незначительном потеплении сообщили и на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что 9 октября ночная температура составит +3...+5 градусов, дневная – до +9 ...+11. Осадки выпадут только днем.

А вот с четверга по субботу дождь будет идти круглосуточно. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+9 градусов, а днем – до +13...+15.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени": 4-5 дней перед Покровом 14 октября и 3-5 дней еще после 20-го числа.

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