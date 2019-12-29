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29 декабря • обновлено в 10:26
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/ Жизнь столицы

Киев в снегу: в сети показали раритетные фото уборки города зимой

1.6т
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В сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.

Снимки опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть кадры уборки города в прошлом веке и в последние годы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"1970-е годы. Снегоуборочная техника – работает!" – написал автор поста.

В Киеве убирают снег

В Киеве убирают снег

Как в Киеве убирали снег в 1970-х годах:

Уборка Киева в 1970-х годах

Уборка Киева в 1970-х годах

Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков

Уборка Киева в 1970-х годах

Уборка Киева в 1970-х годах

Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков

Уборка Киева в 1970-х годах

Уборка Киева в 1970-х годах

Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков

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Как в Киеве убирали снег в конце 2010-х годов:

Уборка Киева в 2018 году

Уборка Киева в 2018 году

КГГА

Уборка Киева в 2018 году

Уборка Киева в 2018 году

КГГА

Уборка Киева в 2018 году

Уборка Киева в 2018 году

КГГА

Уборка Киева в 2018 году

Уборка Киева в 2018 году

КГГА

Уборка Киева в 2018 году

Уборка Киева в 2018 году

КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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