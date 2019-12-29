Киев в снегу: в сети показали раритетные фото уборки города зимой

В сети показали впечатляющие старые фото зимнего Киева. На них изображено, как в 1970-х годах убирали улицы столицы Украины от снега.
Снимки опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть кадры уборки города в прошлом веке и в последние годы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"1970-е годы. Снегоуборочная техника – работает!" – написал автор поста.
В Киеве убирают снег
Как в Киеве убирали снег в 1970-х годах:
Уборка Киева в 1970-х годах
Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков
Уборка Киева в 1970-х годах
Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков
Уборка Киева в 1970-х годах
Клуб коренного киевлянина/Сергей Пятериков
Как в Киеве убирали снег в конце 2010-х годов:
Уборка Киева в 2018 году
КГГА
Уборка Киева в 2018 году
КГГА
Уборка Киева в 2018 году
КГГА
Уборка Киева в 2018 году
КГГА
Уборка Киева в 2018 году
КГГА
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.
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