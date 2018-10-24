Закройте окна и двери: Киев охватил ураган

В Киеве 24-25 октября будут бушевать ураганный ветер и ливень. В пригороде столицы в среду-четверг возможен не только дождь, а и мокрый снег. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение и призвали быть особенно осторожными.

Порывы ветра на протяжении двух суток могут достигать 15-24 метров в секунду. На время неблагоприятных погодных условий в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА посоветовали придерживаться правил безопасности.

"Все окна домов плотно закрыть, с балконов убрать предметы, которые могут выпасть. Если вы оказались на улице, старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, электролиниий и деревьев. В случае сильного ветра постарайтесь спрятаться в ближайшем помещении", — посоветовали в городской администрации.

Автомобилистам также напомнили, что при такой погоде опасно парковать машины под деревьями и рекламными бордами.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, 24 и 25 октября плохая погода охватит всю Украину. Местами порывы ветра будут достигать до 30 м/с.