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19 апреля • обновлено в 05:35
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/ Жизнь столицы

Вызвал скандал в СССР: Забужко напомнила трагическую историю Дворца "Украина"

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50 лет назад в Киеве открылся Дворец "Украина", который вызвал скандал в СССР – председатель советского Госплана Николай Байбаков заявил, что на фоне архитектуры киноконцертного зала "Кремлевский дворец съездов выглядит как старая конюшня".

Об этой дате на своей странице в Facebook напомнила украинская писательница Оксана Забужко. Она процитировала публикацию "Урядового кур'єра" за 2015 год:

Дворец "Украина". Архивное фото

Дворец "Украина". Архивное фото

retroua.com

"...знаменитый Дворец "Украина" начинали строить как ничем не примечательный киноконцертный зал сметной стоимостью до 4,5 млн карбованцев, что не требовало согласования с Москвой. Зато по инициативе тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, который считал зазорным проводить партийные съезды в построенном при царизме Октябрьском дворце, строительство "Украины" обошлось в 20 млн карбованцев, или 13,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу. <...>

Но в отличие от Кремлевского дворца съездов, рассчитанного на 4000 мест, киноконцертный зал в Киеве сознательно сделали меньше – на 3780 мест. Однако даже нежно-лазурный цвет кресел и созвучное оформление зала для зрителей отличали киевского тезку от революционно красного "старшего брата" в Москве. "Строительные избыточности", о которых "доброжелатели" сигнализировали наверх, долго "не замечали" присланные из Москвы комиссии, пока объект не посетил председатель Госплана СССР Николай Байбаков. Вынесенный им вердикт стал достойной оценкой "Украине": "На этом фоне наш Кремлевский дворец съездов как старая конюшня. Кто ответит за это безобразие?"

Виновным назначили тогдашнего первого секретаря Киевского обкома КПУ и кандидата в члены ЦК КПСС Федора Головченко, который на протяжении последующих 14 лет проработал министром автотранспорта УССР и за всю жизнь был отмечен лишь орденом Трудового Красного Знамени.

Еще трагичнее сложилась судьба директора института Гипрогражданпромстрой Виктора Нарижного, где трудились проектанты Дворца "Украина". Талантливого градостроителя и архитектора довели до самоубийства.

Понятно, что сдан к столетию со дня рождения Ленина символ "строительных излишеств" открывали без особой помпы, а за два года обвиненный в национализме Петр Шелест тоже поплатился должностью и карьерой из-за недопустимого с точки зрения кремлевских вождей отстаивания интересов Украины".

Кремлевский дворец съездов. Архивное фото

Кремлевский дворец съездов. Архивное фото

ARTYX.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко обвинила украинских предпринимателей, которые работали за границей, в "совковом" мышлении, и заявила, что "россияне от нас не отстанут". Она также сказала, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин".

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина Киев
Теги
фотографии История Украины СССР
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Кияни Жизнь столицы

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