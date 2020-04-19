Вызвал скандал в СССР: Забужко напомнила трагическую историю Дворца "Украина"

50 лет назад в Киеве открылся Дворец "Украина", который вызвал скандал в СССР – председатель советского Госплана Николай Байбаков заявил, что на фоне архитектуры киноконцертного зала "Кремлевский дворец съездов выглядит как старая конюшня".

Об этой дате на своей странице в Facebook напомнила украинская писательница Оксана Забужко. Она процитировала публикацию "Урядового кур'єра" за 2015 год:

Дворец "Украина". Архивное фото retroua.com

"...знаменитый Дворец "Украина" начинали строить как ничем не примечательный киноконцертный зал сметной стоимостью до 4,5 млн карбованцев, что не требовало согласования с Москвой. Зато по инициативе тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, который считал зазорным проводить партийные съезды в построенном при царизме Октябрьском дворце, строительство "Украины" обошлось в 20 млн карбованцев, или 13,4 миллиона долларов по тогдашнему курсу. <...>

Но в отличие от Кремлевского дворца съездов, рассчитанного на 4000 мест, киноконцертный зал в Киеве сознательно сделали меньше – на 3780 мест. Однако даже нежно-лазурный цвет кресел и созвучное оформление зала для зрителей отличали киевского тезку от революционно красного "старшего брата" в Москве. "Строительные избыточности", о которых "доброжелатели" сигнализировали наверх, долго "не замечали" присланные из Москвы комиссии, пока объект не посетил председатель Госплана СССР Николай Байбаков. Вынесенный им вердикт стал достойной оценкой "Украине": "На этом фоне наш Кремлевский дворец съездов как старая конюшня. Кто ответит за это безобразие?"

Виновным назначили тогдашнего первого секретаря Киевского обкома КПУ и кандидата в члены ЦК КПСС Федора Головченко, который на протяжении последующих 14 лет проработал министром автотранспорта УССР и за всю жизнь был отмечен лишь орденом Трудового Красного Знамени.

Еще трагичнее сложилась судьба директора института Гипрогражданпромстрой Виктора Нарижного, где трудились проектанты Дворца "Украина". Талантливого градостроителя и архитектора довели до самоубийства.

Понятно, что сдан к столетию со дня рождения Ленина символ "строительных излишеств" открывали без особой помпы, а за два года обвиненный в национализме Петр Шелест тоже поплатился должностью и карьерой из-за недопустимого с точки зрения кремлевских вождей отстаивания интересов Украины".

Кремлевский дворец съездов. Архивное фото ARTYX.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Забужко обвинила украинских предпринимателей, которые работали за границей, в "совковом" мышлении, и заявила, что "россияне от нас не отстанут". Она также сказала, что ОРДЛО нужно "отправить на карантин".

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