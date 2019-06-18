"За решетку!" В Киеве под ГПУ собрался митинг против одиозного экс-бойца "Правого сектора"

В Киеве 18 июня под зданием Генпрокуратуры собрался митинг с требованием наказания фигуранта нескольких громких скандалов, экс-бойца "Правого сектора" Валентина Манько.

Несколько десятков активистов, в том числе и люди в военной форме, призвали правоохранителей расследовать возможные преступлений Манько, который едва не стал главой Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы с места событий (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Манько за решетку!", "Преступник должен сидеть!" – скандировали люди.

Активисты требуют наказать Манько

Под ГПУ собрались несколько десятков человек

Скандалы вокруг Валентина Манько не утихают еще с 2015 года. Он фигурировал в уголовном деле за разбой и был объявлен в международный розыск.

Как следует из обнародованной в СМИ интернет-переписки Валентина Манько, бывший АТОшник пошел на сделку: показания в суде против Геннадия Корбана, возглавлявшего в то время партию УКРОП, в обмен на освобождение от уголовного преследования и снятие с розыска.

В митинге приняли участие военные

В марте его победа в конкурсе на пост главы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО вызвала общественное сопротивление. Законность его победы поставили под сомнение, после чего был объявлен новый конкурс.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019 Манько стал участником рейдерского скандала. Его обвинили в том, что он заморил голодом трех шестимесячных пони и вместе со своими друзьями убил за 53 дня семь лошадей. Это было сделано ради рейдерского захвата украинских конезаводов.

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