Вышла из дома и не вернулась: под Киевом пропала несовершеннолетняя

Под Киевом в селе Гнидын 3 июля пропала 16-летняя Екатерина Курнышова. В тот день она вышла из дома, чтобы поехать в столицу, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На связь с родными, по состоянию на 5 июля, девушка не выходила. Приметы несовершеннолетней опубликовали в группе "Киев Оперативный".

На вид Екатерине около 17 лет, рост 170, среднее телосложение, круглое лицо, голубые глаза, русые средней длины волосы.

Екатерина Курнышова Facebook "Киев Оперативный"

Была одета в черные джинсы, светлые кроссовки, черную футболку. При наличии любой информации о Екатерине попросили обращаться по номеру 102 или 067 803 82 02.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве разыскивали несовершеннолетнюю Ольгу Зозулю, которая ушла из дома и исчезла. Она проживает в Дарницком районе. Девочку удалось вернуть родителям.

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