Выборы в Киеве: кого бы вы хотели видеть мэром?

УКРАИНА: Подтвержденные случаи: 10406. Вылечились: 1238. Умерли: 261.

В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

Ляшко заявил об уникальном подходе Украины в борьбе с пандемией.

Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.