Выборы в Киеве: кого бы вы хотели видеть мэром?

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УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 10406.
Вылечились: 1238. Умерли: 261.
В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.
Ляшко заявил об уникальном подходе Украины в борьбе с пандемией.
Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.
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