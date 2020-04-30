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30 апреля • обновлено в 10:44
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/ Жизнь столицы

Выборы в Киеве: кого бы вы хотели видеть мэром?

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Тема
Выборы в Киеве
Персоны
Александр Ткаченко Виталий Кличко
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