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Вспышка гриппа: в Киеве закрыли еще несколько школ

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В Киеве из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 20 школ полностью и 35 - частично.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", - отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, нужно усилить дезинфекционный режим в помещениях, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, не допускать к посещению заведения лиц с признаками инфекционного заболевания.

Также необходимо ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве при отсутствии 20% от общего количества учащихся школы закрываются.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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