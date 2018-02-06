Вспышка гриппа: в Киеве закрыли еще несколько школ

В Киеве из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 20 школ полностью и 35 - частично.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", - отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, нужно усилить дезинфекционный режим в помещениях, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, не допускать к посещению заведения лиц с признаками инфекционного заболевания.

Также необходимо ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве при отсутствии 20% от общего количества учащихся школы закрываются.