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30 марта • обновлено в 08:43
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Врачи Александровской больницы обратились к украинцам из-за коронавируса

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В Александровскую клиническую больницу Киева 29 марта в крайне тяжелом состоянии – с выраженной дыхательной недостаточностью, двусторонней тотальной пневмонией и положительным тестом на коронавирус – поступил пациент, которого медики немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ЭКМО).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач медучреждения Людмила Антоненко. Она также обратилась с призывом к украинцам относиться более ответственно как к собственному здоровью, так и к работе медиков.

"Бригада специалистов работала до 2-х часов ночи. Было успешно подключено аппаратуру. Началась сложная борьба за жизнь! Сейчас состояние пациентов тяжелое, однако стабилизированное", – написала врач.

Команда медиков реанимационного отделения Александровской клинической больницы

Команда медиков реанимационного отделения Александровской клинической больницы

Facebook/Людмила Антоненко

По словам Антоненко, сейчас в корпусе медучреждения на лечении находятся 54 пациентов, среди которых из положительным COVID-19 – 38, с подозрением на коронавирус – 14, в инфекционной реанимации лежат четверо, двое из них подключены к ЭКМО.

Врач подчеркнула, что еще двое пациентов уже выздоровели после коронавируса и были выписаны из больницы.

Команда медиков реанимационного отделения Александровской клинической больницы

Команда медиков реанимационного отделения Александровской клинической больницы

Facebook/Людмила Антоненко

В то же время она обратилась с просьбой к другим больным выбрать золотую середину в поведении в этот нелегкий для каждого период. В частности, пояснила Антоненко, часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37°С без симптомов заболевания и требовать постоянного внимания врачей, хотя они борются за жизнь действительно тяжелых пациентов. Тогда как другая крайность заключается в том, что некоторые пациенты наоборот – досиживаются дома на самолечении до критического состояния.

"Да, мы уже устали, но дух боевой присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не оставляю, потому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19!" – отметила Антоненко, добавив, что в настоящее время медики как никогда рассчитывают на поддержку, уважение и понимание каждого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи Александровской больницы, где сейчас находятся граждане с подтвержденным коронавирусом, записали видеообращение к украинцам.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
медики вирус
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