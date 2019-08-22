"Вплоть до +30!" Синоптик дала прогноз погоды на последнюю неделю лета в Киеве

В Киеве погода в последнюю летнюю неделю, с 26 августа, будет сухой, температура достигнет до + 26...+28 градусов, а иногда – и +28...+30, однако ожидается порывистый ветер.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко в своей колонке для Оpinion. По ее словам, в столице 23 и 24 августа, в День Государственного Флага Украины и День Независимости, осадков не ожидается, будет солнечно и сухо.

Правда, добавила она, порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12...+15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до + 25...+28 градусов.

Синоптик дала прогноз погоды на последнюю неделю лета в Киеве 24 канал

"На следующей неделе погода в Киеве существенно не изменится – без осадков, порывистый ветер, максимальная температура воздуха +26...+28 градусов, местами + 28...+30", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет довольно изменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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