Возвращения горячей воды в Киеве опять переносится: в чем причина

Горячую воду жителям Киева вернут в течение двух недель.

Такое заявление в эфире "Эспрессо" сделал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он утверждает, что виноваты власти столицы, которые не могут наладить процесс обеспечения горожан горячей водой.

"Мы надеемся, что все будет нормально. Максимум в течение двух недель, а возможно и раньше, у киевлян в домах будет горячая вода", - сказал Витренко.

Юрий Витренко Скрин видео "Эспрессо"

По его словам, "Нафтогаз" начнет поставки газа после выполнения КП "Киевтеплоэнерго" всех законодательных требований. Он также напомнил, что столичное коммунальное предприятие покупает газ по льготной цене, которая значительно ниже рыночной.

"Почему это важно? Потому что мы подаем газ им по льготной цене, которая в два раза ниже рыночной цены. Для того, чтобы они пользовались этим правом - получать льготный газ, они должны выполнять соответствующие условия. Если нет, то они могут купить газ на рынке газ по рыночной цене. Есть большое количество поставщиков, и они это уже неоднократно делали, в принципе, могут делать и дальше", - пояснил Витренко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что горячая вода появится в некоторых районах столицы до 30 сентября. Впрочем, по состоянию на 1 октября она так и не появилась.

Премьер министр Украины Владимир Гройсман обещал, что до 7 октября сможет решить проблемы по обеспечению жителей горячей водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году столичные власти решили прекратить сотрудничество с "Киевэнерго", а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию "Киевтеплоэнерго".

Киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы, потому что было использовано газа на 2500000 гривен, за который никто не заплатил. В КГГА считают, что долги должен платить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" говорят, чтобы расплачивался КП "Киевтеплоэнерго".

Задолженность "Киевэнерго" составляет примерно 3300000000 грн, из них 729 млн грн - задолженность государства по субвенции, 2600000000 грн - задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа - КП "Киевтеплоэнерго" должен принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".