Восстановление обучения в школах Киева с 1 сентября: Кличко рассказал о ситуации

В Киеве школы готовятся к новому учебному году, а город делает все, чтобы 1 сентября дети сели за парты.

Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в столице. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возобновлении обучения в школах, во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, которая уже 7 августа представит план действий по вопросу, который вы задали (О начале учебного года в школах. – Ред.). Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации", – подчеркнул Кличко.

По его словам, педагогические коллективы начали активно готовиться к новому учебному году и планировать работу. Столичные школы будут готовы к различным форматам обучения, исходя из эпидемиологической ситуации. Однако большинство учебных заведений за счет города уже приобрело дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

"Мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", – заявил Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что в этом году в столице планируют открыть семь обновленных учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов завил, что с 1 сентября в большинстве районов Украины дети пойдут в школу в рамках адаптивного карантина.