"Ворвались люди в масках": Мухарский сделал громкое заявление после обысков

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), в киевской квартире которого провели обыски, записал видеообращение.

Обыски прошли 13 декабря, около 5:30, когда в помещении были квартиранты. Ролик Мухарский опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В мою квартиру на Подоле, которую я сдаю в аренду, ворвались люди в масках, бронежилетах и, взломав дверь, не показав никаких соответствующих документов, положили на пол, лицом вниз, четырех человек, изъяв у них мобильные телефоны и всю компьютерную технику", – рассказал писатель.

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский Скриншот с видео

По словам Мухарского, его юристы и представители начали выяснять детали обысков.

"Это очень совпадает со вчерашней (12 декабря. – Ред.) пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского и генерального прокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, причастным к волонтерскому движению, движению воинов и добровольцев АТО. И я тоже в определенной степени приобщен к этому движению, награжден государственными наградами, тоже принимал активное участие в событиях на Востоке как художник, волонтер, человек, который всячески поддерживает любое сопротивление против российской агрессии", – подытожил он и добавил, что в любом случае все будет хорошо.

Так, Национальная полиция Украину 12 декабря задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обвинения предъявили сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру Мухарского.

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