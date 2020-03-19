Власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в условиях карантина из-за распространения коронавируса, а также отмены работы метро.
Всем остальным людям необходимо оставаться дома. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, написала пресс-служба КГГА.
"Только люди, работа которых сегодня особенно важна: медики, сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, – должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки", – сказал Пантелеев.
Власти Киева пообещали развозить на работу медиков и полицейских. Иллюстрация
Он добавил, что граждане должны осознавать уровень опасности, особенно учитывая масштабы распространения коронавируса в других странах.
"Требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести сотрудников в режим дистанционной работы", – подчеркнул чиновник.
Он также напомнил правила во время пандемии коронавируса:
Следует не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с другими людьми.
Если возникла необходимость выйти на улицу – надо одеть маску, соблюдать дистанцию с другими людьми – минимум 1,5 метра.
Стоит хорошо мыть руки, проветривать помещение, термически обрабатывать продукты.
Тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям.
В столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Власти Киева объявила, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
18 марта, в шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжали игнорировать запрет.
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив заявил, что в Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме.
В то же время сам мэр Киева Кличко сказал, что люди, которые заявляют о возможном частичное восстановлении работы метро, не являются специалистами в транспортной отрасли.
Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 18 марта возросло до 16 человек. Два случая зафиксировали в Киеве, еще два – на территории области. Всего в стране от заболевания умерло уже два человека.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.