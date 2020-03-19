Власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в условиях карантина из-за распространения коронавируса, а также отмены работы метро.

Всем остальным людям необходимо оставаться дома. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, написала пресс-служба КГГА.

"Только люди, работа которых сегодня особенно важна: медики, сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, – должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки", – сказал Пантелеев.

Власти Киева пообещали развозить на работу медиков и полицейских. Иллюстрация

Он добавил, что граждане должны осознавать уровень опасности, особенно учитывая масштабы распространения коронавируса в других странах.

"Требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести сотрудников в режим дистанционной работы", – подчеркнул чиновник.

Он также напомнил правила во время пандемии коронавируса:

Следует не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с другими людьми.

Если возникла необходимость выйти на улицу – надо одеть маску, соблюдать дистанцию с другими людьми – минимум 1,5 метра.

Стоит хорошо мыть руки, проветривать помещение, термически обрабатывать продукты.

Тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям.

В столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного.

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