Владимирская горка в Киеве: появились невероятные фото из прошлого

В сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.

Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть старые кадры горки и сравнить их с современными (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Красивый Киев шлет вам привет", "Привет с горы Владимира", – написано на открытках.

Владимирская горка в Киеве

OBOZREVATEL собрал фото этой же локации, но уже в современной интерпретации.

Новости Журналист показал Киев с необычного ракурса

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина

Владимирская горка в Киеве в современности pslava.info

Владимирская горка в Киеве в современности etcetera.media

Владимирская горка в Киеве в современности kiev24.ua/firtka.if.ua

Владимирская горка в Киеве в современности walkidea.net

Владимирская горка в Киеве в современности 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась впечатляющий сборник снимков Киева в ХХ веке. На ней изображена улица Крещатик без рекламных щитов, но гастрономом, а на Майдане независимости нет ТЦ "Глобус", зато стоит памятник советскому политику Владимиру Ленину.

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