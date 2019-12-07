Владимирская горка в Киеве: появились невероятные фото из прошлого

В сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.
Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть старые кадры горки и сравнить их с современными (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Красивый Киев шлет вам привет", "Привет с горы Владимира", – написано на открытках.
Владимирская горка в Киеве
OBOZREVATEL собрал фото этой же локации, но уже в современной интерпретации.
Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Владимирская горка в Киеве в современности
pslava.info
Владимирская горка в Киеве в современности
etcetera.media
Владимирская горка в Киеве в современности
kiev24.ua/firtka.if.ua
Владимирская горка в Киеве в современности
walkidea.net
Владимирская горка в Киеве в современности
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, появилась впечатляющий сборник снимков Киева в ХХ веке. На ней изображена улица Крещатик без рекламных щитов, но гастрономом, а на Майдане независимости нет ТЦ "Глобус", зато стоит памятник советскому политику Владимиру Ленину.
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