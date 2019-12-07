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7 декабря • обновлено в 11:08
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/ Жизнь столицы

Владимирская горка в Киеве: появились невероятные фото из прошлого

2.2т
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В сети показали невероятные старинные открытки с Владимирской горкой в Киеве в зимнее время года.

Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть старые кадры горки и сравнить их с современными (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Красивый Киев шлет вам привет", "Привет с горы Владимира", – написано на открытках.

Владимирская горка в Киеве

Владимирская горка в Киеве

OBOZREVATEL собрал фото этой же локации, но уже в современной интерпретации.

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Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Facebook/Клуб коренного киевлянина

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Старинная открытка с Владимирской горкой в Киеве

Facebook/Клуб коренного киевлянина

Владимирская горка в Киеве в современности

Владимирская горка в Киеве в современности

pslava.info

Владимирская горка в Киеве в современности

Владимирская горка в Киеве в современности

etcetera.media

Владимирская горка в Киеве в современности

Владимирская горка в Киеве в современности

kiev24.ua/firtka.if.ua

Владимирская горка в Киеве в современности

Владимирская горка в Киеве в современности

walkidea.net

Владимирская горка в Киеве в современности

Владимирская горка в Киеве в современности

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась впечатляющий сборник снимков Киева в ХХ веке. На ней изображена улица Крещатик без рекламных щитов, но гастрономом, а на Майдане независимости нет ТЦ "Глобус", зато стоит памятник советскому политику Владимиру Ленину.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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