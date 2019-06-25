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Сергей Дутс
Сергей Дутс
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Важный элемент транспортной системы Киева не работает. Дальше возмущаетесь в Facebook?

7.6т

Один из самых важных элементов транспортной системы Киева тупо перестал работать. Наглухо.

Важный элемент транспортной системы Киева не работает. Дальше возмущаетесь в Facebook?

Facebook Сергея Дутса

Что могут (и должны) делать киевляне:

1) выйти на протест под КГГА, перекрыть Крещатик, требовать от КГГА остановки процесса ремонта, увольнения без выходного пособия ответственных, кто допустил перекрытия линии на 3 месяца

2) требовать временно восстановить движение трамваев

3) требовать неотложной корректировки проекта с основным условием - сохранение работы трамвайной линии с однопутным движением на проблемном участке.

Что делают киевляне: возмущаются в фейсбучике под фоточками.

Мы сами виноваты в той ж*пе, в которой находимся сейчас (с)

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Автор
Сергей ДутсСергей Дутс
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Сергея Дутся
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
На мосту метро аж 10 робітників нарахував, такими темпами можна 3 роки робити, тянучка від Дарниці, у Китаї б за такий проект і графік ремотну вже заплювали до втоплення.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
bruno jordano, Занадто багато керівничків сидять "не там".
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bruno jordano
bruno jordano
Правда-матка Дмитро, тому що тeндeр виграли нe китайці,які б зробили всe за місяць,а бандюжка з Хeрсона
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