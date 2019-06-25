Один из самых важных элементов транспортной системы Киева тупо перестал работать. Наглухо.

Facebook Сергея Дутса

Что могут (и должны) делать киевляне:

1) выйти на протест под КГГА, перекрыть Крещатик, требовать от КГГА остановки процесса ремонта, увольнения без выходного пособия ответственных, кто допустил перекрытия линии на 3 месяца

2) требовать временно восстановить движение трамваев

3) требовать неотложной корректировки проекта с основным условием - сохранение работы трамвайной линии с однопутным движением на проблемном участке.

Что делают киевляне: возмущаются в фейсбучике под фоточками.

Мы сами виноваты в той ж*пе, в которой находимся сейчас (с)

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!