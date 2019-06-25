Один из самых важных элементов транспортной системы Киева тупо перестал работать. Наглухо.
Facebook Сергея Дутса
Что могут (и должны) делать киевляне:
1) выйти на протест под КГГА, перекрыть Крещатик, требовать от КГГА остановки процесса ремонта, увольнения без выходного пособия ответственных, кто допустил перекрытия линии на 3 месяца
2) требовать временно восстановить движение трамваев
3) требовать неотложной корректировки проекта с основным условием - сохранение работы трамвайной линии с однопутным движением на проблемном участке.
Что делают киевляне: возмущаются в фейсбучике под фоточками.
Мы сами виноваты в той ж*пе, в которой находимся сейчас (с)
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