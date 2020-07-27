В центре Киева пропал свет: жители столицы связали это с митингом на Банковой

Вечером 27 июля в центре Киева начались перебои с электричеством.

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева в понедельник, 27 июля, вечером возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали.

Об этом сообщили в КГГА. Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5.

Жители столицы в соцсетях написали, что свет ненадолго погас на станции метро “Крещатик”, на многих маршрутах остановились троллейбусы. Некоторые связали это с митингом, который проходил под Офисом президента.

По информации столичной администрации, произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали, расположенной на улице Промышленной.

“Сотрудники "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3:00”, – сообщили в КГГА.

Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения.

В то же время “Киевпастранс” проинформировал о возобновлении троллейбусного движения на 15-ти маршрутах.

На станции метро "Крещати" ненадолго пропал свет (Facebook Ирины Величко)

В переходе между станциями метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" люди освещали себе дорогу мобильными телефонами.

Возле Офиса президента в Киеве 27 июля состоялась акция протеста "Наша армия – мира гарант, а Россия – оккупант", активисты выразили свое недовольство прекращением огня на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 июля, посреди рабочего дня перестал работать официальный сайт президента Украины. В пресс-службе ОП заявили, что причиной стала аварийная ситуация с электричеством.