В центре Киева прогремел взрыв: первые подробности

В центре Киева вечером в понедельник, 29 октября, на улице Ивана Кудри (Печерский район) прогремел взрыв.

К офисному зданию прибыли три скорых помощи, две пожарных машины и 12 патрулей полиции, написал на странице в Facebook Станислав Речинский.

По информации УНН, вероятно, взорвался автомобиль. Однако Речинский предполагает, что ЧП произошло в неком "конторском здании".

В комментариях он уточнил, что недалеко от дома №42 очевидцы заметили выходящее из-под земли пламя. Сообщение в полицию поступило в 21:05. "Похоже, будто стреляют кабеля, а возможно горит и газ. Версий на 102 несколько", - написал он.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик предварительной причиной инцидента назвала замыкания силового кабеля. "Аварийные службы на месте. Кабель обесточили", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.