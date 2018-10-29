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/Жизнь столицы

В центре Киева прогремел взрыв: первые подробности

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В центре Киева вечером в понедельник, 29 октября, на улице Ивана Кудри (Печерский район) прогремел взрыв.

К офисному зданию прибыли три скорых помощи, две пожарных машины и 12 патрулей полиции, написал на странице в Facebook Станислав Речинский.

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По информации УНН, вероятно, взорвался автомобиль. Однако Речинский предполагает, что ЧП произошло в неком "конторском здании".

В комментариях он уточнил, что недалеко от дома №42 очевидцы заметили выходящее из-под земли пламя. Сообщение в полицию поступило в 21:05. "Похоже, будто стреляют кабеля, а возможно горит и газ. Версий на 102 несколько", - написал он.

Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик предварительной причиной инцидента назвала замыкания силового кабеля. "Аварийные службы на месте. Кабель обесточили", - добавила она.

В центре Киева прогремел взрыв: первые подробности
В центре Киева прогремел взрыв: первые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
взрыв
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Livesey David
Livesey David
Что они не делают не идут дела, будто в понедельник их мамка родила.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинзке мир.
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