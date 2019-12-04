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4 декабря • обновлено в 13:32
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В центре Киева начали собирать еще одну новогоднюю елку: впечатляющие фото

1.1т
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В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города.

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фоне колеса обозрения появился собранный каркас будущей елки, а рядом почти полностью оборудовали каток. Также неподалеку лежали элементы будущей большой елки – маленькие деревья.

В центре Киева начали собирать еще одну новогоднюю елку

В центре Киева начали собирать еще одну новогоднюю елку

Информатор

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В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

Информатор

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Информатор

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

Информатор

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Информатор

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

Информатор

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря

Информатор

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
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