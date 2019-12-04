В центре Киева начали собирать еще одну новогоднюю елку: впечатляющие фото

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города.

Праздничное дерево "откроют" уже 14 декабря, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фоне колеса обозрения появился собранный каркас будущей елки, а рядом почти полностью оборудовали каток. Также неподалеку лежали элементы будущей большой елки – маленькие деревья.

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

В центре Киева на Контрактовой площади во вторник, 3 декабря, начали собирать одну из двух главных новогодних елок города

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.

Уже 13 ноября в столице начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам. А 26 ноября – и одну из новогодних елок.

Игрушки и иллюминация для главной елки в Киеве в Новом году 2020 будут стоить 2,7 млн гривен.

Выяснилось, что в городе во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.