В Печерском суде Киева зафиксирована вспышка COVID-19.

В Печерском районном суде г. Киева обнаружили вспышку COVID-19.

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. Суд продолжил работать в штатном режиме.

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц, решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мер в суде", – говорится в посте.

Для обеспечения посетителей и работников учреждения от распространения болезни, граждан попросили воздержаться от посещения суда без крайней необходимости. Им предложили воспользоваться электронными средствами связи, если это будет нужно.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 27 июля зафиксировали 7690 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек.