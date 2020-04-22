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22 апреля • обновлено в 20:43
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В общежитии на Киевщине выявили 12 новых зараженных COVID-19

4.4т
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В среду, 22 апреля, в общежитии города Вишневое Киевской области, где зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19, заболевание обнаружили еще у 12 человек, шестеро из которых – дети.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель городского главы Георгий Майсурадзе. По его словам, 23 апреля запланирована проверка еще 12 комнат. Их жители по каким-то причинам 21 апреля при обходе не дали о себе знать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Примерно 10 минут (Около 18:50. – Ред.) назад мы получили первую информацию. Из 80 тестов обработано 32, из них, к сожалению, 12 – положительные. Из этих 12 – шесть взрослых и шесть детей. Мы ждем до конца дня следующих результатов", – заявил он.

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

МВД

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

МВД

Майсурадзе заверил, что власти сформировали гуманитарную помощь людям, которые остались на карантине в общежитии.

"Это гуманитарная помощь со стороны бизнеса города, городского совета. Сейчас мы организованно осуществляем передачу по этажам. Есть у нас определенный запас, мы до конца дня сегодня завершим этот процесс. Также мы готовим процесс обеспечения питьевой водой. Параллельно идет процесс обеспечения дезинфицирующими средствами", – подчеркнул он.

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

МВД

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

МВД

Также пресс-служба МВД на своем сайте написала, что военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции начали обеспечивать карантинные мероприятия и охранять общественный порядок возле общежития.

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

Нацгвардия обеспечивает карантинные меры во время вспышки COVID-19 в Вишневом

МВД

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я провел экперимент... на Ю ту бе смотрел видео из Киева и Москвы... смотрел только на людей на улицах, в метро, в городской электричке..., как одеты, выражения лиц и проч... разница огромная, предлагаю вам тоже провести такой экперимент и поймете где Европа, а где совок...
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Кияни Жизнь столицы

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