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2 июня • обновлено в 17:47
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В метро Киева вводят новые изменения: тактильные полосы и электронный билет

1.3т
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В метро Киева, на станциях "Лукьяновская" и "Сырец", 2 июня провели тестирование тактильных полос для маломобильных категорий пассажиров. А уже с 1 июля общественный транспорт столицы, в частности, и метрополитен, перейдет на электронный билет.

Как рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов, на указанных станциях все еще продолжаются ремонтные работы. Об этом написала пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Так, на станциях "Лукьяновская" и "Сырец", кроме тактильных полос для маломобильных категорий пассажиров в вестибюле и на платформе, планируют обустроить навигацию и сделать замену входных дверей.

"Сейчас безбарьерными в столичной подземке являются 13 станций. Там можно воспользоваться лифтами или подъемниками. В прошлом году завершилась реконструкция станции "Святошин", – отметил Осипов и добавил, что для удобства пассажиров маломобильных групп в метро работает служба сопровождения.

Также по состоянию на 2 июня проводилась подготовка необходимой документации для проектов внедрения программы доступности на станциях "Арсенальная" и "Университет".

В метро Киева вводят новые изменения. Иллюстрация

В метро Киева вводят новые изменения. Иллюстрация

В то же время пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook написала, что с 1 июля общественный транспорт столицы окончательно перейдет на электронный билет.

Так, оплатить проезд можно будет с помощью:

  • KyivSmartCard;

  • Карточки метро (до 31.03.2021);

  • Бесконтактной банковской карточки любой платежной системы (на желтых турникетах в метро);

  • Мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard;

  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Отмечается, что электронный билет можно приобрести или в мобильном приложении SmartCity, или же в Т-киосках.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Киеве совсем скоро будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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