В метро Киева пассажир упал на рельсы: закрывали 5 станций

В Киеве 12 июля около 9 утра ограничили движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена.

Это обусловлено падением пассажира на рельсы на станции "Оболонь", сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"По техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днипра", – уточнили в пресс-службе.

Движение возобновили около 9:40, но поезда двигались с задержками и затруднениями, останавливаясь в тоннелях.

Метро 24.tv

"Многие пассажиры стоят на станции, никто не говорит, когда возобновится движение. С "Оболони" на "Минскую" вернули поезд", – сообщил OBOZREVATEL очевидец с места событий.

По предварительной информации, женщина прыгнула с платформы на рельсы, совершая попытку суицида, пишет УНН.

Место ЧП Facebook dtp.kiev.ua

В комментариях на странице метрополитена в Facebook пассажиры массово жаловались на то, что вначале не объявили список всех перекрытых станций. Пассажиры шли пешком до следующей, но она тоже оказывалась перекрытой.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 21 июня из-за анонимного сообщения о минировании закрыли сразу пять станций метро. Вначале взрывчатку искали на "Крещатике", в связи с чем ее закрыли вместе с пересадкой на "Майдан Незалежности". Взрывоопасных предметов не нашли.

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