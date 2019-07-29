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В метро Киева случилась смертельная трагедия: первые подробности и фото

5.3т Читать материал на украинском

В понедельник, 29 июля, в Киеве на перроне станции метро "Золотые ворота" умер мужчина.

Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. Человек потерял сознание и упал. Попытки бригады скорой помощи реанимировать его закончились безуспешно.

"Жизнь и смерть на улицах Киева: на перроне станции "Золотые Ворота" стало плохо мужчине. Потерял сознание, упал. Бригада скорой реанимировала – безуспешно", – говорится в сообщении.

Медики предоставляют помощь

Медики предоставляют помощь

Dtp.kiev.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июля около 9 утра на полтора часа ограничивали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена. Это было обусловлено падением пассажира на рельсы на станции "Оболонь".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
смерть метро Киевский метрополитен
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Махно Володимир
Махно Володимир
да, такое бывает. люди не роботы.
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