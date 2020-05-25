Метро в Киеве возобновило работу в понедельник, 25 мая, после более двух месяцев нахождения на карантине из-за коронавируса (COVID-19).
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, состоянием на утро (около 8 утра) на станциях метро не наблюдался большой поток пассажиров, очередей у касс не было. Вагоны были практические пустые.
В Киеве возобновили работу метро
На входе в метрополитен полицейские проверяли наличие масок. Сотрудники подземки в защитных масках и соблюдают дистанцию.
Новые правила работы метро
Работа метрополитена будет в обычном режиме, но есть и нововведения. Пассажиров будут пропускать только в масках. При этом измерять температуру на входе не будут, чтобы не создавать толпы.
В Киеве возобновили работу метро
На входе и станциях будут дежурить полицейские. Термометрию будут проводить только у людей с явными признаками респираторных заболеваний.
На самих станциях разместили плакаты с призывом соблюдать дистанцию. На полу теперь есть специальные наклейки. Если в вестибюли станций будут собираться толпы людей, то пассажиропоток будут регулировать, закрывая одну или несколько дверей.
В Киеве возобновили работу метро
Вагоны метро перед выходом на маршрут будут дезинфицировать. Каждые три часа также будут проводить дезинфекцию на станциях.
В кассе теперь невозможно будет купить жетон, что должно уменьшить очереди. Проезд можно будет оплатить электронным билетом, зеленой картой метро, одноразовым QR-кодом или же бесконтактно смартфоном.
В Киеве возобновили работу метро
В Киеве возобновили работу метро
В Киеве возобновили работу метро
В Киеве возобновили работу метро
Более подробно о новых требованиях к пассажирам метро OBOZREVATEL писал в данной публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.