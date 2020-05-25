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25 мая • обновлено в 10:53
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В Киеве запустили метро на карантине: вагоны пустые, очередей нет. Фото

6.1т
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Метро в Киеве возобновило работу в понедельник, 25 мая, после более двух месяцев нахождения на карантине из-за коронавируса (COVID-19).

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, состоянием на утро (около 8 утра) на станциях метро не наблюдался большой поток пассажиров, очередей у касс не было. Вагоны были практические пустые.

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

На входе в метрополитен полицейские проверяли наличие масок. Сотрудники подземки в защитных масках и соблюдают дистанцию.

Новые правила работы метро

Работа метрополитена будет в обычном режиме, но есть и нововведения. Пассажиров будут пропускать только в масках. При этом измерять температуру на входе не будут, чтобы не создавать толпы.

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

На входе и станциях будут дежурить полицейские. Термометрию будут проводить только у людей с явными признаками респираторных заболеваний.

На самих станциях разместили плакаты с призывом соблюдать дистанцию. На полу теперь есть специальные наклейки. Если в вестибюли станций будут собираться толпы людей, то пассажиропоток будут регулировать, закрывая одну или несколько дверей.

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

Вагоны метро перед выходом на маршрут будут дезинфицировать. Каждые три часа также будут проводить дезинфекцию на станциях.

В кассе теперь невозможно будет купить жетон, что должно уменьшить очереди. Проезд можно будет оплатить электронным билетом, зеленой картой метро, одноразовым QR-кодом или же бесконтактно смартфоном.

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

В Киеве возобновили работу метро

Более подробно о новых требованиях к пассажирам метро OBOZREVATEL писал в данной публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
метро
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