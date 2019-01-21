В Киеве владельцы животных будут платить новый штраф: в чем причина

В Киеве до 2020 года планируют запретить стихийные захоронения домашних животных. К этому времени местные власти построят единое официальное кладбище для питомцев.

Оно будет располагаться в пригороде Киева на 4 гектарах земли, пишет "Сегодня". Хозяйских животных будут хоронить платно, а захоронения бездомных будут финансироваться из бюджета.

"Будет специальная статья расходов для кремации и захоронения погибших бездомных животных", – уточнил замдиректора по техническим вопросам ветбольницы Валерий Карасенко.

Сообщается, что старт строительства такого кладбища произошел в 2003 году, однако процесс застопорился. В 2019 для окончания всех работ из городской казны выделили 2 миллиона.

Всех владельцев животных, которые будут хоронить своих питомцев вне нового кладбища, ждет штраф в 1700 гривен.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в апреле на сайте Верховной Рады появился законопроект, который предлагает создать в Украине почву для начала биозахоронения умерших родственников в специальных парках.

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