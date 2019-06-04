В Киеве запретили движение крупногабаритного транспорта: что известно

В Киеве с 4 июня ограничили движение большегрузного транспорта весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось больше 7 тонн.

Такие меры предосторожности связаны с высокой температурой воздуха, сообщили в пресс-службе КГГА. Так, фуры и грузовики не смогут въехать в черту города с 10 утра до 22:00.

"Это правило будет действовать в период, когда температура воздуха достигает более +28 градусов", – уточнили в горадминистрации.

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Власти города попросили водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой. температура воздуха прогреется от +22 до +29 градусов, немного меньшие показатели ожидаются в западных областях.

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